Notizie dal mondo
Il Canada annuncia 220 milioni di dollari per l'Ucraina
I finanziamenti di Ottawa fanno parte di un pacchetto più ampio mentre inasprisce le misure contro la "flotta ombra" di Mosca.
Il Canada fornirà all'Ucraina 300 milioni di dollari canadesi (circa 220 milioni di dollari) in nuova assistenza militare e imporrà sanzioni su 100 navi legate alla cosiddetta flotta ombra russa, ha dichiarato martedì il ministro della Difesa David McGuinty.
Il finanziamento fa parte di un pacchetto di aiuti più ampio da 2 miliardi di dollari canadesi precedentemente previsto nel bilancio federale dello scorso novembre. Gran parte del pacchetto complessivo era già stato annunciato.
Parlando a Ottawa, McGuinty ha detto che le misure sottolineano il continuo sostegno del Canada all'Ucraina, che segna quattro anni dal lancio della Russia sulla sua invasione su larga scala...