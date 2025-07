Il Canada annuncia che riconoscerà lo Stato di Palestina a settembre

HQ

Le ultime notizie su Canada e Gaza . Sembra che Israele abbia spinto al limite le sue aspirazioni colonialiste sulla Striscia di Gaza. Settimana dopo settimana riportiamo l'orrore, la violenza e la fame che affliggono questo ristretto territorio assediato dal vicino Israele. Israele continua a fare orecchie da mercante alle pressioni internazionali per un cessate il fuoco e aiuti umanitari senza restrizioni.

Ma per la prima volta dalla formazione dello Stato di Israele, i paesi più potenti del mondo stanno cominciando a vedere la situazione sotto una luce diversa. La Francia è stata la prima a farlo, annunciando poche settimane fa che riconoscerà lo Stato di Palestina il prossimo settembre, così come il Regno Unito (a determinate condizioni, come la convocazione di elezioni per l'Autorità palestinese senza Hamas). E oggi apprendiamo che il Canada sarà il terzo membro del G7 (le maggiori economie del mondo) a riconoscere lo Stato di Palestina, sempre il prossimo settembre, secondo la BBC.

Non che la Palestina non fosse riconosciuta come nazione sovrana prima (147 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite la riconoscono come tale), ma è ora che il conflitto raggiunge un punto critico per la popolazione che Israele sta perdendo i suoi alleati internazionali, lasciandolo di fatto isolato e sostenuto solo dagli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri israeliano respinge categoricamente l'annuncio del governo canadese come "una ricompensa per Hamas". Più di 60.000 persone hanno perso la vita a Gaza e 154 persone, tra cui 89 bambini, sono morte per malnutrizione, secondo il ministero della salute del territorio, gestito da Hamas.