Il Canada confermato parteciperà all'Eurovision Song Contest

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Recentemente è emerso che il Canada era stato accettato nell'Unione Europea di Radiodiffusione, una decisione che ha reso idonea alla nazione nordamericana per partecipare ufficialmente all'Eurovision Song Contest.

Ora, secondo Reuters, ciò è stato confermato, dato che il Canada è diventato la nuova nuova entrata per questo popolare show pop, l'ultimo a seguire l'arrivo dell'Australia nel 2015.

Si menziona che il Canada parteciperà ufficialmente alle semifinali dell'Eurovision quando si terranno in Bulgaria nel 2027, con la Bulgaria selezionata poiché il vincitore dell'evento in corso è incaricato di ospitare il torneo successivo, il che significa che c'è la possibilità che l'Eurovision si tenga in Canada nel 2028 ora.

Non conosciamo ancora le date precise (a parte maggio 2027) per il ritorno dell'Eurovision, né la città ospitante esatta, anche se la Bulgaria fosse confermata come nazione ospitante.