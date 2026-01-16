Il Canada ha mostrato alla Finlandia come si fa nell'hockey su ghiaccio junior femminile

HQ

Pochi giorni fa Gamereactor ha riportato che la nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile under 18 aveva perso contro gli USA in numeri pessimi: 0-14 contro le donne nordamericane di hockey secondo il YLE finlandese.

Un'altra squadra nordamericana non ha reso le cose più facili: il Canada ha vinto la Finlandia 0-12. Ora è chiaro che la cosiddetta squadra U18 della Finlandia ha disputato il suo peggior campionato mondiale di sempre. Il passo successivo è giocare contro l'Ungheria. Il perdente dovrà giocare in una divisione inferiore in futuro.

Le migliori giocatrici del Canada sono state Adrianna Milani (4 gol), Maddie McCullough (2 gol) e Sofia Ismael (2 gol). Secondo la capo allenatrice finlandese Mira Kuisma, il Canada era bravissimo a sfruttare gli errori degli avversari.

"Soprattutto i primi due periodi sono stati giocati a un ritmo in cui non siamo riusciti a giocare. Nel terzo periodo, il Canada ha rallentato e siamo riusciti a giocare un po' con il disco."

La partita decisiva contro l'Ungheria sarà sabato, e l'allenatrice Kuisma ha grandi speranze.

"Sabato vogliamo in campo quei giocatori che vogliono giocare per l'onore della Finlandia e dimostrare che meritiamo di partecipare a queste partite."