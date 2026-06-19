Il Canada ha travolto il Qatar 6-0 nella prima vittoria ai Mondiali, ma Koné ha pagato un prezzo alto

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Il Canada ha appena vinto la sua prima partita di Coppa del Mondo e ha anche subito una delle vittorie più disastrose della competizione, battendo il Qatar 6-0 con una tripletta del giocatore della Juventus Jonathan David, Cyle Larin del Southampton, Nathan Saliba dell'Anderlecht e un autogol di Mohammed Manai. La partita, una delle prime del secondo turno della fase a gironi, ha visto due cartellini rossi, che hanno fatto pendere la bilancia per la nazionale canadese che, nonostante tutto, ha pagato un prezzo alto.

Il centrocampista Ismaël Koné, del club italiano Sassuolo, si è rotto una gamba all'inizio del secondo tempo, con il Canada già in vantaggio 3-0. Un intervento tardivo e goffo di Assim Madibo lo fece cadere a terra in lacrime. "Tutti potevano sentire lo spezzamento dell'osso", ha detto l'allenatore canadese Jesse Marsch.

Mentre i giocatori di entrambe le squadre corrono ad aiutare Koné, vedendo quanto fosse male la gamba, scoppiò una colluttazione tra i giocatori. Madibo, inizialmente ignaro di quanto accaduto, si mise la mano sulla testa rendendosi conto delle conseguenze del suo intervento, visibilmente sconvolto, e ricevette un cartellino rosso, lasciando il Qatar con nove parti.

Alla fine, Koné fu portato su una barella e, nonostante il dolore, continuò a agitare i ventilatori per uscire e alzò il pollice. Più tardi, quando Saliba segnò il quarto, sollevò la maglia di Koné.

"Tutti sono un po' scossi dall'esperienza a causa della natura dell'infortunio, e anche perché Ismael è una parte importante del cuore della nostra squadra. Sarà una grande perdita per noi", ha detto Marsch. Koné è ora fuori gioco per il resto del torneo e sarà fuori per mesi, dopo una frattura a tibia e perone.