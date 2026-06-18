Il Canada nega inoltre l'ingresso a Elye Wahi, proveniente dalla Costa d'Avorio, per arresto per manipolazione di spot

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Elye Wahi, calciatore di 23 anni che gioca per il Nizza in prestito dall'Eintracht Francoforte, non potrà entrare in Canada per giocare con la sua nazionale, la Costa d'Avorio, a causa del suo presunto coinvolgimento in un caso di corruzione sportiva, il trucco degli spot, il che significa che avrebbe imposto alcune azioni durante le partite affinché altri potessero trarre profitto dalle scommesse, sapendo in anticipo cosa avrebbe fatto (nel caso di Wahi, aver ricevuto un cartellino giallo durante una partita contro il Metz lo scorso maggio).

Wahi è stato arrestato il mese scorso come sospettato di trucco di spot-fixing. A causa di quei precedenti penali, gli è stato negato l'ingresso in Canada, dove avrebbe dovuto giocare una partita di Coppa del Mondo contro la Germania. Rimarrà nel campo della squadra negli Stati Uniti e giocherà la partita successiva.

A sua difesa, la Federazione Calcistica Ivoriana ha rilasciato una dichiarazione affermando che, ad oggi, non è stata informata di alcun procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, estendendo il loro sostegno al giocatore e riaffermando la loro fiducia in lui.

Questo è il secondo giocatore di Coppa del Mondo a cui non è permesso entrare in Canada, dopo Thomas Partey, che ha mentito nel suo documento di visto dicendo di non essere mai stato arrestato o accusato di alcun reato, mentre aspetta il processo per stupro.

La Costa d'Avorio ha debuttato ai Mondiali con una vittoria per 1-0 contro la Scozia. Affronteranno la Germania sabato 22 giugno (senza Wahi) e Curaçao giovedì 25 giugno, entrambe alle 22:00 CEST, 21:00 BST, puntando al secondo posto nel girone.