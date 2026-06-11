Il Canada prevede di vietare i social media per le persone sotto i 16 anni

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Marc Miller, Ministro dell'Identità e Cultura canadese e Ministro responsabile delle Lingue Ufficiali, ha presentato il disegno di legge C-34, il Safe Social Media Act, che vieterebbe i social media nel paese per i minori di 16 anni, secondo il Governo del Canada, riportato da The Guardian e YLE.

Sarebbe consentita un'eccezione per i servizi i cui fornitori potrebbero verificare misure di sicurezza specificamente definite per proteggere i minori.

I servizi di chat basati su intelligenza artificiale, ad esempio, dovrebbero anche rafforzare il monitoraggio dei contenuti dannosi e avvisare le autorità se gli utenti intendono danneggiare se sé stessi o altri.

Per diventare legge, sia la camera alta che quella bassa del Parlamento canadese devono approvare il disegno di legge.