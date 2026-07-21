Il Canada pronto a "intensificare" i colloqui commerciali con gli Stati Uniti mentre Trump introduce dazi del 50%

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Donald Trump ha imposto un dazio del 50% su vari prodotti canadesi, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha affermato che automobili, latticini e alcolici statunitensi, hanno subito un "trattamento diseguale" da parte del vicino nordamericano del paese.

Il primo ministro canadese Mark Carney è pronto a "intensificare" i colloqui commerciali con gli Stati Uniti nelle prossime settimane. I dazi entreranno in vigore tra 30 giorni. Vino canadese, bastoni da hockey, cemento e altro ancora sono prese di mira dai dazi, ma altre esportazioni chiave restano intatte, come energia, potassa, minerali e pesce.

Nel 2025, il Canada ha reagito contro i dazi di Trump. Alcuni furono abbandonati, ma rimasero le tasse sulle automobili, l'acciaio e l'alluminio statunitensi. In una dichiarazione su X, Carney ha dichiarato: "Questa è l'ultima di una serie di azioni commerciali unilaterali degli Stati Uniti iniziate con l'imposizione di dazi da parte degli Stati Uniti in diretta violazione dell'Accordo Canada-Stati Uniti-Messico."

Questo avviene dopo che Trump ha minacciato di imporre multe e dazi per il fumo degli incendi boschivi in Canada che si diffondeva nelle città degli Stati Uniti. Secondo BBC News, non è stato fatto alcun riferimento agli incendi boschivi nell'ordine esecutivo firmato da Trump questa settimana.