Il Canada può ora partecipare all'Eurovision Song Contest

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La Canadian Broadcasting Corporation collabora con emittenti europee dal 1950, e ora l'Unione Europea di Radiodiffusione (EBU) ha accettato il Canada come membro alla sua assemblea generale a Praga, come annunciato dall'EBU e riportato da YLE.

Questa decisione significa che il Canada potrà partecipare in futuro all'Eurovision Song Contest. L'iscrizione a pieno titolo dà anche accesso a tutte le reti collaborative dell'EBU, comprese le reti di giornalismo investigativo.

La CEO della Canadian Broadcasting Corporation, Marie-Philippe Bouchard, ha chiarito che l'iscrizione a pieno titolo aiuta a combattere la disinformazione e a beneficio delle persone su entrambe le sponde dell'Atlantico.

L'adesione divenne possibile dopo che l'EBU revisionò le sue regole e aprì l'adesione ai broadcaster provenienti dall'estero dell'Europa, purché quei paesi soddisfassero i criteri del Consiglio d'Europa.