Il Canada respinge il ricorso e a Thomas Partey non sarà permesso di entrare nel paese a causa del suo casellario penale

HQ

Thomas Partey non potrà partecipare in Canada per giocare partite di Coppa del Mondo con il Ghana. Il paese ha negato l'ingresso al calciatore di 33 anni, accusato di diversi capi d'accusa di stupro ed è in attesa di processo, previsto per gennaio 2027.

Partey, quando ha inizialmente presentato la domanda per il visto di residente temporaneo per il Canada, ha risposto 'No' alla domanda se Partey avesse mai commesso, arrestato per, accusato o condannato per un reato penale in un altro paese. Ma non è vero: dopo essere stata inizialmente arrestata e accusata di stupro nel luglio 2022, Parety è comparsa in tribunale a Londra, dichiarandosi non colpevole. Lo scorso febbraio, un altro querelante lo ha accusato di altri due capi d'accusa di stupro presumibilmente avvenuti nel 2020, e il giudice ha ordinato che tutti e sette i capi d'accusa fossero esaminati insieme, spostando la data del processo da novembre 2026 a probabilmente gennaio 2027.

Immigrazione, Rifugiati e Cittadinanza Canada (IRCC) ha inviato una lettera a Partey con preoccupazioni sul fatto che il giocatore avesse "risposto sinceramente". Il Canada ha poi respinto la domanda di visto di Partey, e un ricorso del giocatore del Villarreal è stato respinto: non gli sarà permesso entrare nel paese a causa del suo precedente penale e delle bugie ai funzionari dell'immigrazione.

"Il Canada è stato coerente nel sostenere che ospitare grandi eventi non cambia le leggi sull'immigrazione canadesi", ha dichiarato l'IRCC alla BBC. "Ogni persona che desidera venire in Canada viene valutata individualmente, in base ai fatti disponibili e alla legge che si applica".

Di conseguenza, Partey non giocherà la partita d'apertura per il Ghana contro Panama giovedì alle 13:00 CEST, 00:00 BST, che si terrà a Toronto, ma potrà partecipare alle altre due partite del gruppo L contro Inghilterra e Croazia, che si terranno negli Stati Uniti, dove Partey è stato autorizzato a partecipare.