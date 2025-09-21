Gamereactor

Il Canada riconosce formalmente lo Stato di Palestina

"Il Canada riconosce lo Stato di Palestina e offre la nostra collaborazione per costruire la promessa di un futuro di pace sia per lo Stato di Palestina che per lo Stato di Israele".

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il Canada ha riconosciuto lo Stato di Palestina. La decisione, annunciata domenica da Mark Carney, allinea il Canada con oltre un centinaio di nazioni che hanno già compiuto questo passo. Anche altri alleati occidentali, tra cui il Regno Unito e l'Australia, hanno approvato la misura domenica. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Il primo ministro canadese Mark Carney partecipa a una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina a Kiev, in Ucraina, il 24 agosto 2025 // Shutterstock

