Il Canada spinge per aderire all'Eurovision come parte del cambiamento culturale verso l'Europa

HQ

Il Canada sta esplorando la possibilità di partecipare all'Eurovision Song Contest, qualcosa che secondo i funzionari riflette lo sforzo del paese per affermare la sua indipendenza culturale e approfondire i legami con l'Europa.

Come riportato da The Guardian, una breve menzione nel nuovo bilancio federale del Canada ha rivelato che il governo sta lavorando con CBC/Radio-Canada, un membro associato del sindacato, per discutere la potenziale partecipazione.

Il ministro delle Finanze François-Philippe Champagne ha detto che l'idea è venuta dalle "persone che partecipano" e l'ha descritta come parte di una spinta più ampia per "proteggere la nostra identità" e mostrare il talento canadese sulla scena globale.

Il perno europeo del Canada

Secondo quanto riferito, il primo ministro Mark Carney è coinvolto nell'iniziativa, che si allinea con il riallineamento diplomatico di Ottawa lontano da Washington e verso i partner europei a seguito delle recenti tensioni commerciali con l'amministrazione di Donald Trump.

Il direttore dell'Eurovision Martin Green ha confermato le prime discussioni con la CBC, affermando che il concorso accoglie con favore l'interesse di nuove emittenti. Mentre il Canada non ha mai partecipato, diversi artisti canadesi, tra cui Céline Dion, hanno calcato il palco dell'Eurovision.