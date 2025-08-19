Il canadese Poilievre torna in Parlamento dopo la vittoria alle elezioni suppletive

HQ

Le ultime notizie sul Canada . Pierre Poilievre, leader dell'opposizione conservatrice canadese, si è assicurato un rapido ritorno in Parlamento dopo una sorprendente sconfitta all'inizio di quest'anno, vincendo un'elezione suppletiva nel cuore conservatore dell'Alberta.

"Mark Carney ha fallito. Ha fallito, ha fatto marcia indietro, ha fatto concessioni su concessioni nei confronti degli americani", ha detto Pierre Poilievre, leader dell'opposizione conservatrice canadese, in una conferenza stampa giovedì scorso.

La vittoria gli offre una piattaforma per fare pressione su Mark Carney sui dazi commerciali degli Stati Uniti e sulla gestione delle relazioni internazionali da parte del governo. Carney, che guida un governo di minoranza, deve affrontare le critiche di Poilievre per quelle che definisce ripetute concessioni a Washington.

Poilievre dovrà differenziare chiaramente il suo approccio dalle politiche centriste di Carney se spera di capitalizzare questo slancio. La Camera dei Comuni riprenderà a metà settembre, dove si prevede che si svolgerà lo scontro, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.