Il candidato alla presidenza del Real Madrid annuncia che porterà Jürgen Klopp come allenatore se eletto

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Mancano meno di 24 ore all'apertura delle schede elettorali per le elezioni per la presidenza del Real Madrid, tra due candidati, l'attuale presidente Florentino Pérez (che ha annunciato Mourinho, Konaté, Dumfries e secondo quanto si dice intende portare Michael Olise in un accordo da 150 milioni di euro) ed Enrique Riquelme (che ha promesso davanti al notaio che porterà Erling Haaland e Rodri se verrà eletto).

Riquelme ha anche annunciato alcuni nomi per il suo progetto sportivo: Raúl González come direttore sportivo, Fernando Hierro come direttore della squadra giovanile, Iker Casillas in un ruolo non divulgato e il veterano Vicente del Bosque come consigliere.

E il suo nome finale era importante: vuole portare Jürgen Klopp, il prestigioso allenatore precedentemente al Liverpool e al Borussia Dortmund, che si è ritirato dal ruolo di allenatore nel 2024 e lavora in RedBull. Klopp è stato un nome da tempo desiderato dai tifosi del Real Madrid nell'ultimo anno, e Riquelme ha promesso di lavorare e portarlo con sé: "Se i membri mi danno fiducia questa domenica, lunedì prossimo 8 giugno, Raúl González Blanco contatterà Jürgen Klopp per comunicare personalmente il nostro progetto sportivo e il desiderio che lui guidi una nuova era per il Real Madrid dalla panchina". Il candidato ha dichiarato in un comunicato stampa.

Mentre Klopp ha espresso più volte di non avere alcun desiderio di tornare a lavorare come allenatore, Riquelme ha detto che "c'è un solo Real Madrid. C'è solo un'istituzione capace di unire tradizione e futuro, valori e ambizione, passione ed eccellenza", e il suo dovere di essere eletto presidente è di "circondarsi dei migliori".