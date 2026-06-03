Il candidato alla presidenza del Real Madrid promette di firmare Erling Haaland se verrà eletto

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Le prime elezioni per il Real Madrid dopo 20 anni si stanno scaldando, con il giovane candidato Enrique Riquelme che sfida 23 anni sotto la guida di Florentino Pérez. L'imprenditore trentasettenne, che ha iniziato la sua campagna concentrandosi sui membri e sui club dei tifosi, ora parla direttamente alla media 'madridista', parlando con youtuber popolari (Jordi Wild) e andando al più importante talk show spagnolo, El Hormiguero, dove Riquelme ha promesso che firmerà Erling Haaland se verrà eletto.

Il progetto sportivo di Riquelme ha già diversi nomi: Raúl González come direttore sportivo, Fernando Hierro come direttore dell'accademia giovanile, e due giocatori da tempo desiderati dai tifosi, entrambi del Manchester City: Rodri Hernández ed Erling Haaland.

Parlando nel programma televisivo, Riquelme ha persino mostrato una delle nuove maglie del Real Madrid con il nome di Haaland e il numero 9 (un numero attualmente usato da Endrick), e ha mostrato dei documenti con una garanzia personale autenticata: se i giocatori non firmano per il Real Madrid se lui viene eletto presidente, pagherà il 100% delle quote associative a tutti i 100.000 membri del Real Madrid.

Nel frattempo, il team marketing di Florentino Pérez ha risposto alla trovata pubblicando un video che conferma che José Mourinho diventerà allenatore del Real Madrid se Pérez verrà eletto presidente domenica. Pérez si fidava già di Mourinho tra il 2010 e il 2013 e, sebbene non sia riuscito a vincere la Champions League, ha gettato le basi per la squadra che ha vinto quattro Campioni in cinque anni con Ancelotti e Zidane.

La campagna elettorale continuerà fino a domenica 7 giugno, con Florentino Pérez che prometterà di annunciare il nome di una "firma stellare" giovedì (oltre a Konaté e Dumfries) e Riquelme che prometterà di rivelare l'allenatore che firmerà venerdì o sabato (si dice che sarà Mikel Arteta dell'Arsenal).

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