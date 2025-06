Il candidato dell'opposizione polacca vince la corsa presidenziale Karol Nawrocki ottiene una vittoria di misura, mettendo in discussione l'agenda pro-europea.

HQ Le ultime notizie sulla Polonia . Ora sappiamo che le elezioni presidenziali polacche si sono appena concluse con una vittoria di misura per il candidato nazionalista Karol Nawrocki (50,89% dei voti), sostenuto dal partito conservatore Diritto e Giustizia, secondo gli exit poll. Il risultato segnala un potenziale scontro tra la presidenza e l'attuale governo filo-europeo guidato da Donald Tusk. Nawrocki, noto per la sua posizione euroscettica e la sua controversa campagna, dovrebbe bloccare le riforme liberali chiave. Karol Nawrocki. Candidato alla carica di presidente della Repubblica di Polonia alle elezioni del 2025. Lodz, 27 aprile 2024, Polonia // Shutterstock