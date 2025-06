Il candidato nazionalista si assicura la presidenza polacca, sfidando l'agenda pro-UE La vittoria di misura di Karol Nawrocki segnala attriti per la coalizione centrista del primo ministro Tusk.

Le ultime notizie sulla Polonia . Ora sappiamo che la Polonia ha eletto Karol Nawrocki come suo prossimo presidente (con il 50,89% dei voti), segnando uno spostamento verso una politica nazionalista e infliggendo una battuta d'arresto al governo filo-europeo del paese. Sebbene entri in carica con un potere diretto limitato, ci si aspetta che utilizzi il veto presidenziale per bloccare le riforme liberali chiave sostenute dal primo ministro Tusk. La sua vittoria ha già suscitato elogi da parte di altri leader conservatori della regione e ha sollevato preoccupazioni a Bruxelles. Incontro del candidato alla carica di Presidente della Repubblica di Polonia, Karol Nawrocki, con gli elettori, Piazza Kazimierz la Grande, Tarnów, 28.03.2025 // Shutterstock