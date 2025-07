Il cane di Superman aumenta le ricerche di cani da salvataggio di un enorme 513%

HQ

Anche se abbiamo già visto Krypto, sia nei film che negli spettacoli televisivi, non è apparso in modo prominente in nessuno dei principali film di Superman. Questo è cambiato con il nuovo Superman , che ha debuttato una settimana fa.

Il regista (e capo dei film DC) James Gunn non ha fatto mistero del fatto che la sua versione di Krypto è basata sul suo cane da salvataggio Ozu, e ha descritto il cane come puro caos. A quanto pare, questo è andato bene con il pubblico, perché ora Gunn rivela, con Woofz come fonte, che le ricerche su Google per "adotta un cane vicino a me" sono aumentate di un enorme +513% dopo la premiere.

Anche se non tutti i cani da salvataggio potrebbero finire in una buona casa, si spera che questo significhi che molti lo faranno e che un gran numero di buoni boi avrà una vita migliore grazie all'amico a quattro zampe di Superman