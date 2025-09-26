Il cane di Lewis Hamilton, Roscoe, è in coma: il campione di Formula 1 condivide un messaggio accorato

HQ

Lewis Hamilton ha pubblicato una foto del suo cane, Roscoe, condividendo un aggiornamento preoccupante sulla salute del bulldog di 12 anni. Roscoe ha recentemente preso la polmonite e, lottando per respirare, è stato sedato in modo che potessero controllarlo. Il suo cuore si è fermato nel processo, ma sono riusciti a metterlo in coma.

"Non sappiamo se si sveglierà da questo. Domani cercheremo di svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi tutti per le vostre preghiere e il vostro sostegno", ha detto Hamilton, che ha saltato il test degli pneumatici 2026 questo fine settimana al Mugello, ma è stato sostituito da Zhou Guanyu.

Roscoe è diventato piuttosto famoso nel mondo della Formula 1, viaggiando spesso con il pilota britannico in giro per il mondo. Nel 2023, quando la skin di Hamilton è stata aggiunta a Fortnite, anche Roscoe è apparso nel gioco.

In questa stagione, il sette volte campione del mondo, a 40 anni, sta lottando in Ferrari e sta pensando al suo ritiro, ma ora tutti i suoi pensieri sono con Roscoe. Oltre ad essere un vero campione di questo sport, Hamilton è anche un noto amante degli animali, e ovviamente Roscoe gioca un ruolo importante nella sua vita. Speriamo che ce la faccia!