Il cantante statunitense D4vd sarà processato per l'omicidio di una ragazza di 14 anni

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Sono state presentate prove sufficienti, il che significa che il cantante americano di 21 anni D4vd, il cui vero nome è David Burke, sarà processato per l'omicidio di una ragazza di 14 anni, con cui avrebbe avuto una relazione.

Secondo Sky News, Burke avrebbe ucciso Celeste Rivas Hernandez dopo che lei aveva minacciato di rendere pubblica la loro relazione. Secondo le informazioni, Burke ha accoltellato Hernandez a morte e ha proceduto a smembrare il suo corpo nel suo garage prima di nascondere i suoi resti in un'auto che è stata presto abbandonata. I resti in decomposizione di Hernandez sono stati scoperti nell'area di Hollywood Hills a Los Angeles nel settembre 2025.

Burke è stato arrestato nell'aprile 2026 e ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'età di Hernandez e nega le accuse di omicidio e altri capi d'accusa, tra cui mutilazione di resti umani e abusi sessuali su minori.

Gli avvocati di Burke sostengono che non ci siano prove sufficienti a sostegno di un'accusa di omicidio, ma non hanno presentato alcuna argomentazione sulle accuse di mutilazione o abusi sessuali. In ogni caso, tutto sarà deciso presto, poiché Burke è trattenuto senza cauzione fino a un'udienza preliminare il 31 agosto, con un processo che potrebbe iniziare già 60 giorni dopo.