"Il caos sarà presente in una forma" in Total War: Warhammer 40,000

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L'umanità ha molti nemici nel futuro oscuro e lontano del 41° millennio. Da una mente alveare di insetti terrificanti che vogliono solo mangiare tutto ciò che possono, agli elfi spaziali troppo ansiosi di scorticarti la pelle e indossarla come un vestito nuovo, sembra che quasi tutto nella galassia voglia ucciderci. Solo la forza oscura e pericolosa del Caos ha il diritto di chiamarsi l'Acerrimio dell'Uomo, però.

I fan di Warhammer 40.000 potrebbero essere rimasti un po' confusi nel vedere che Chaos non appariva come una delle quattro principali fazioni per Total War: Warhammer 40,000 quando è stato rivelato. Tuttavia, come ha detto Dave Petry, proprietario di battle product presso Creative Assembly, durante un'intervista a Gamescom, gli dèi oscuri avranno una presenza.

"Lo dico perché la gente parla sempre di Caos, perché il Caos è sempre presente, giusto?" disse. "C'è sempre qualcosa, e Caos sarà presente in una forma all'interno del gioco, giusto? Non saranno assenti. Li vedremo presto."

Petry chiaramente non voleva rivelare troppo, ma possiamo immaginare che il Caos avrà un ruolo più ampio nella narrazione delle campagne del gioco. Come in Total War: Warhammer II e III, non ti limiterai a dipingere la mappa con il tuo colore in Total War: Warhammer 40,000. C'è un obiettivo narrativo da completare, e questo potrebbe benissimo vedere ciascuna delle nostre fazioni affrontare i propri scontri contro il Caos, come il grande cattivo dell'ambientazione di Warhammer 40.000.

Per saperne di più su campagna, battaglie e altro ancora in Total War: Warhammer 40,000, dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto: