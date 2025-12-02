Il capitano del Barça Ronald Araújo ha chiesto un'assenza temporanea per riprendersi dall'ansia dopo le critiche subite

HQ

Ronald Araújo, capitano del FC Barcelona, ha mancato due chiamate per la squadra dalla partita di Champions League contro il Chelsea, quando ha effettuato un intervento sconsiderato su Marc Cucurella poco dopo aver ricevuto un cartellino giallo per protesta, ed è stato espulso al 44° minuto. Il Barça ha poi perso 3-0. Il difensore ha saltato la partita di LaLiga contro l'Alavés sabato, una vittoria per 3-1, e si perderà la partita di martedì contro l'Atlético de Madrid, alle 21:00 CET, 20:00 GMT.

Sabato è stato assente all'ultimo minuto, e il club ha semplicemente detto che aveva sofferto di un virus intestinale. Martedì, il club non ha detto nulla, ma è stato riportato che lui ha chiesto tempo per riprendersi mentalmente, soffrendo di ansia dopo la partita contro il Chelsea, dove ha ricevuto ogni tipo di critica. Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha rifiutato di parlare della questione in conferenza stampa, dicendo semplicemente che "Ronald non è ancora pronto, è una questione privata, e vi chiedo di rispettarla".

Secondo RTVE, lunedì si è tenuto un incontro negli uffici del Barça con gli agenti dei giocatori e i membri del club.

Araújo è stato vicino a lasciare il club la scorsa stagione, ma ha firmato un nuovo contratto fino al 2031. Molti critici hanno ritenuto che l'espulsione di Araújo fosse simile a quella ricevuta nei quarti di finale di Champions League 2023/24 contro il PSG, un cartellino rosso diretto precoce dopo un placcaggio di Bradley Barcola, e il Barcellona ha poi perso la partita.