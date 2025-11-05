Il capitano del Liverpool Virgil Van Dijk critica i commenti "sopra le righe" di Rooney, esortandolo a dare l'esempio

HQ

Il capitano del Liverpool Virgil van Dijk ha criticato i commenti di Wayne Rooney in un confronto faccia a faccia dopo la vittoria sul Real Madrid di ieri sera in Champions League, seconda vittoria consecutiva per il Liverpool dopo un'allarmante serie di quattro sconfitte consecutive in Premier League. "Penso che sarebbe un bene per gli ex giocatori che hanno giocato ai massimi livelli che hanno affrontato momenti difficili per mettere le cose in prospettiva", ha detto van Dijk.

Rooney, la leggenda del Manchester United che lavora come opinionista di calcio, ha criticato il linguaggio del corpo di Van Dijk dopo un'altra sconfitta nella Premer League nel suo podcast la scorsa settimana. Martedì si sono incontrati faccia a faccia per la prima volta, quando Van Dijk si è avvicinato ai giornalisti di Amazon Prime ad Anfield, tra cui Rooney, e ha detto che "a volte il rumore era molto" ed era troppo presto nella stagione, apparentemente indiretto a Rooney.

"In un mondo di caos, bisogna cercare di mantenere la calma"

Il 34enne calciatore olandese ha detto che le critiche erano giuste se si perdevano quattro o cinque partite di fila, ma a volte si è "esagerato" (via SkySports).

"Penso che a volte sia esagerato a quel punto, ma è perché viviamo in un mondo con così tante piattaforme e così tante persone possono dire cose, saranno riprese e rese più grandi. Penso che sarebbe un bene per gli ex giocatori che hanno giocato ai massimi livelli che hanno affrontato momenti difficili per mettere le cose in prospettiva", ha detto Van Dijk, condividendo un sorriso con Rooney.

Rooney ha poi detto scherzando sul fatto che "non sta più dicendo nulla perché penso di averli spronati e di averli messi in una serie di vittorie", e ha aggiunto che pensa che le sue critiche fossero giuste. "Dato che Virgil è il capitano, penso che sia la tua opportunità di andare a guidare i giocatori ed è quello che stavo dicendo. Questo succede nel calcio e penso che la risposta sia stata ottima da parte di Virgil e della squadra", ha aggiunto Rooney.