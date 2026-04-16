Il capitano del Manchester City, Bernardo Silva, lascerà il club a giugno

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Il Manchester City perderà il suo capitano e uno dei suoi migliori giocatori la prossima stagione. Si era già parlato di voci, ma ora lo stesso Bernardo Silva ha confermato che lascerà il club mancuniano alla fine della stagione, quando il suo contratto scadrà dopo nove anni e 19 titoli vinti, inclusi sei titoli di Premier League, una Champions League, due FA Cup e cinque EFL Cup, inclusa quella vinta il mese scorso contro l'Arsenal.

Il Manchester City descrive il suo contributo ai loro recenti successi come "incalcolabile", con 76 gol e 77 assist. "Quando sono arrivato 9 anni fa, stavo seguendo il sogno di un bambino, desiderando avere successo nella vita, desiderando raggiungere grandi traguardi", ha detto il portoghese di 31 anni. "Questa città e questo club mi hanno dato molto di più, molto più di quanto avessi mai sperato".

"Il mioobiettivo principale come giocatore era sempre giocare con passione così da potervi sentire orgogliosi e ben rappresentati in campo. Spero che abbiate sentito questo in ogni singola partita", ha detto Silva ai tifosi, ringraziando Pep Guardiola, lo staff e tutti i suoi compagni in questi 9 anni.

Bernardo Silva è arrivato al Manchester City nel 2017 e ha collezionato 451 presenze e continua a partecipare, collocandolo nella top 10 di tutte le presenze con il Man City. Il Manchester City ha ancora due titoli in palio: la FA Cup e persino la Premier League, con una partita chiave contro l'Arsenal questa domenica.