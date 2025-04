Il capitano del Manchester City Kevin De Bruyne annuncia che lascerà il club

HQ

Kevin De Bruyne, capitano del Manchester City e giocatore chiave per il club da quando è arrivato dal Wolfsburg nel 2015, ha annunciato che lascerà il club alla fine della stagione. Lo ha annunciato il giocatore belga su un post di X, ringraziando i tifosi e la città che gli ha "cambiato la vita" e gli ha dato tutto. "Non avevo altra scelta che restituire tutto. E indovinate un po', abbiamo vinto tutto".

Nel suo decennio al City, ha vinto 16 trofei, tra cui sei titoli di Premier League e una Coppa dei Campioni nel 2023, segnando 106 gol e 117 assist. È arrivato terzo al Pallone d'Oro nel 2023. Tuttavia, il centrocampista aveva giocato meno nella scorsa stagione: 31 presenze, ma solo 21 da titolare, a causa di infortuni ma anche di essere stato spesso messo da parte da Pep Guardiola

De Bruyne chiede di godersi questi ultimi momenti insieme. Il suo futuro ora è incerto, ma ha ancora la possibilità di vincere un ultimo titolo con il club, la FA Cup: domenica 27 aprile giocheranno la semifinale con il Nottingham Forest. Aiuterà anche la sua squadra a finire almeno quarta in Premier League per assicurarsi un posto in Champions League il prossimo anno.