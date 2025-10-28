Il capitano del Real Madrid Carvajal subisce un altro infortunio un giorno dopo essere tornato a El Clásico

HQ

Dani Carvajal, primo capitano del Real Madrid, si è infortunato di nuovo un giorno dopo essere tornato in campo e potrebbe saltare il resto del 2025. Gli è stata diagnosticata la presenza di un corpo allentato nell'articolazione del ginocchio destro e sarà sottoposto a un'artroscopia, che potrebbe richiedere da uno a tre mesi per guarire.

Il 32enne terzino destro ha subito una lesione del legamento crociato anteriore nell'ottobre 2024, nello stesso ginocchio i medici hanno ora trovato questo corpo sciolto. Dopo aver saltato la maggior parte della stagione 2024/25, tornando alla fine della stagione, il terzino destro si è infortunato di nuovo nella sconfitta contro l'Atlético de Madrid un mese fa. Ha giocato alcuni minuti come sostituto in el Clásico (e ha partecipato alla rissa alla fine del match, deridendo Lamine Yamal).

Xabi Alonso dovrà ora fare affidamento su Trent Alexander-Arnold, infortunato ma in fase di recupero (convocato per la partita di domenica, anche se non ha giocato) e Fede Valverde, costretto a giocare in quella posizione.