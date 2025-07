Il capitano dell'Italia Cristiana Girelli stordisce la Norvegia e raggiunge le semifinali degli Europei

HQ

UEFA Women's EURO 2025 ha la prima semifinalista e c'è stata una sorpresa. L'Italia ha battuto la Norvegia, una delle favorite di ogni anno, e una delle quattro nazioni che hanno ottenuto tre vittorie su tre nella fase a gironi.

Caroline Graham Hansen, una delle migliori marcatrici dell'FC Barcelona e seconda classificata per il Pallone d'Oro, non ha segnato nella vittoria italiana per 2-1. Invece, è stato il capitano dell'Italia Cristiana Girelli, 35enne attaccante della Juventus, a segnare un due, incluso un colpo di testa al 90' quando la norvegese Ada Hegerberg aveva pareggiato la partita.

"Nella fase a gironi non abbiamo giocato come potevamo, forse a causa della pressione per arrivare alla fase a eliminazione diretta", ha detto Girelli, nominato MVP. "Ho sentito qualcosa di diverso, qualcosa di speciale in questa squadra, ho visto negli occhi dei miei compagni una luce speciale".

Il fatto che l'Italia sia una semifinalista probabilmente non era nel girone di molte persone, ma ora attende la rivale: la Svezia o l'Inghilterra, detentrice del titolo, da determinare dopo la partita di stasera alle 20:00 BST e 21:00 CEST a Zurigo.