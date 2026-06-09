Il capitano scozzese Andy Robertson legge una lettera commovente di Rute Cardoso, moglie di Diogo Jota

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Andy Robertson, capitano della nazionale scozzese, ha letto una lettera scritta a lui da Rute Cardoso, moglie di Diogo Jota, in cui ringrazia Robertson per la sua amicizia mentre si prepara a giocare la Coppa del Mondo. "Grazie per non averlo dimenticato. Grazie per averlo portato con te. Grazie per aver trasformato il dolore della perdita in forza e in qualcosa di così bello. È così che lo facciamo anche qui a casa, ogni giorno. Sarebbe ed è incredibilmente orgoglioso di te."

Quando Jota e Robertson erano compagni di squadra al Liverpool, spesso parlavano dei loro sogni condivisi di giocare ai Mondiali. Jota ha saltato la Coppa del Mondo 2022 con il Portogallo a causa di un infortunio, e la Scozia non si è qualificata. Jota è morto in un incidente d'auto nel luglio 2025, e i suoi compagni in Portogallo lo ricordavano con una squadra 27+1 per la Coppa del Mondo.

Ora che la Scozia si è qualificata per una Coppa del Mondo per la prima volta in 30 anni, Robertson ha detto di aver riflettuto molto sul suo aco. Cardoso gli inviò una lettera in cui lo esortava a "custodire quel sogno e viverlo per entrambi".

"La Coppa del Mondo è stata uno di quei sogni, un sogno che voi due avete coltivato fianco a fianco con la stessa passione con cui siete scesi in campo. Quando ho sentito le tue parole e ho saputo cosa provavi quel giorno in cui la Scozia si è qualificata per la Coppa del Mondo dopo tanti anni di attesa, ho capito che Diogo non aveva mai davvero lasciato il campo.

Raggiungendo quel momento e assicurandoti il posto ai Mondiali, non andrai da solo; Porterai con te anche il suo sogno. E quando metterai piede in campo, so che non sarai solo tu a uscire. Diogo sarà con te nei tuoi pensieri, nei tuoi passi, nel tuo cuore."

Robertson, 32 anni, ha collezionato oltre 90 presenze con la Scozia dal 2014. Ha lasciato il Liverpool dopo nove anni e si unirà al Tottenham Hotspur la prossima stagione.