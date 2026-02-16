Il Capitolo 3 è il momento perfetto per dare un'occhiata Dune: Awakening ?

HQ

Dune: Awakening ha avuto un lancio sorprendentemente buono, ma ha anche avuto, chiamiamolo, un finale carente con una lunga tabella di marcia per cambiarlo. Abbiamo ricevuto la prima espansione della storia e un aggiornamento importante, e ora siamo al terzo capitolo che ha apportato grandi cambiamenti insieme al DLC, Raiders of the Broken Lands. Nel caso qualcuno non abbia ricevuto il messaggio, l'aggiornamento è gratuito, quindi torna dentro e resta all'ombra.

Il DLC è piuttosto semplice; Ti dà un nuovo aspetto per alcune armi, nuovi set di armature, tante nuove decorazioni per la tua base e ben 74 nuovi pezzi di costruzione. Mi piace molto come appare; Si adatta bene al gioco e, essendo un aspetto estetico, non ti sembra di perderti qualcosa e non devi pagare di più. Detto ciò, non mi dispiacciono i DLC grandi, enormi che costano soldi, ma anche quelli "minori" come questo, che sono solo cosmetici, vanno benissimo.

HQ

I giocatori che sono stati lontani dal gioco da un mese o più ricevono un pacchetto che permette loro di creare una nuova base e ricominciare da capo. Giusto. Ho il mio strumento relativamente nuovo per il trasferimento della base, quindi posso semplicemente spostare la base se voglio.

Annuncio pubblicitario:

L'aggiornamento del Capitolo 3 è enorme, per dirla in modo lieve. Cambia le meccaniche, aggiunge nuove aree e modifica la dinamica del gioco. Aggiunge persino alcune armi nuove e rielaborate e alcuni miglioramenti quotidiani di base, come i PNG di trasporto che accettano valuta immagazzinata nella tua banca. Per me, la rimozione delle tasse e l'opzione implementata mesi fa di recuperare i veicoli smarriti erano molto più importanti, dato che alcuni mezzi di trasporto sono costosi da costruire e troppo denaro è stato sprecato in tasse. Ma invece ho il doppio coltello e un Pyrocket, e questo va bene.

Espande la narrazione del gioco, ma soprattutto elimina le meccaniche di tassazione che onestamente non servivano a molto. Le basi di giocatori abbandonate devono comunque subire abbastanza danni prima di poter essere saccheggiate, e a quel punto il deserto ha comunque divorato la maggior parte al punto che saccheggiare basi abbandonate ha poco senso.

Il sistema e la progressione di Landsraad nel gioco sono stati completamente rinnovati, e è stata introdotta una nuova progressione per salire di livello del rango delle fazioni, ampliando le tue opzioni. Inoltre, è stato aggiunto un sistema di potenziamento, che però è solo per l'equipaggiamento di endgame. Mi piace che il Landsraad sia stato più snello, così come i nuovi dungeon che generalmente sono più facili da raggiungere attraverso gli schemi degli augment si scalano con la difficoltà delle tue stazioni di test. Immagino che la casa d'aste sarà sommersa di questi per chi di noi non ha tempo di coltivare materiali e Solari per tre o quattro ore al giorno. Non sono sicuro che l'aumento dell'interazione con il Landsraad sia una cosa positiva, ma allo stesso tempo rende più praticabile monitorare la progressione e l'interazione. Le ricompense sono assolutamente importanti per il tuo gameplay quotidiano, quindi prenderle ha molto più senso di prima e aggiunge un ulteriore livello invece della pura routine quotidiana.

Annuncio pubblicitario:

La novità principale è la mappa overland, dove letteralmente esci dal sandbox e prima potevi andare in uno dei due hub sociali o nel Deep Desert, dove avviene la maggior parte del grind di alto livello, dove, a dire il vero, è molto più sicuro farmare materiali per il crafting base. Tuttavia, è ancora un po' confuso perché il fatto che tu abbia bisogno del gioco per aiutarti a ricordare dove sei dice tutto, e io ho davvero bisogno di poter allontanare di più. Ma almeno non devo preoccuparmi anche di acqua e carburante quando volo sulla mappa overland.

Sono state aggiunte cinque nuove stazioni di test - la versione di Dune: Awakening di un dungeon. Si possono farmare, e adoro come puoi impostare la difficoltà da solo, il che si abbina bene a un cambiamento nel modo in cui gli NPC colpiscono duramente perché era completamente fuori scala per alcune stazioni di test esistenti. Non elimina la parte ultra-hardcore del gioco, dato che l'equipaggiamento migliore e le ricompense sono comunque per chi riesce a gestire le parti peggiori, ma se non hai un gruppo di amici con cui giocare o semplicemente non hai due ore per affrontare lo stesso dungeon, poter scalare la difficoltà rende il gioco molto più divertente per quei giocatori quasi casual che si godono il gioco invece di voler dominarlo.

Purtroppo, ora gli NPC del Deserto Profondo fanno più del doppio dei danni, rendendo il gioco in solitaria molto più difficile. Questo è fastidioso, perché limita il modo di farmare plasteel necessario per T6, il livello end-game dell'equipaggiamento. Personalmente avevo già fatto pace con l'idea di ottenere questa risorsa cercando tesori nel deserto, per quanto dispendioso sia il tempo, ma per chi è abituato a farmare relitti, sarà un po' frustrante.

Con il nuovo aggiornamento, Funcom ha corretto le critiche al PvP forzato ma si è assicurato che, mentre i giocatori solitari hanno difficoltà ma non impossibili, il modo migliore per giocare sia con gli amici, come dovrebbe essere, perché su Arrakis sopravvivere da soli è duro e crudele.