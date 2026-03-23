Il capo BMW dice che si sta preparando per la nuova i3 da 30 anni

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Il prossimo rinnovamento elettrico della BMW i3 non è solo un altro lancio di modello: è il risultato di decenni di lavoro preliminare, almeno secondo l'uomo dietro il suo design. Parlando della nuova BMW i3, il responsabile del design BMW Adrian van Hooydonk afferma che il progetto si basa su "30 anni" di esperienza nel plasmare l'identità del marchio.

In un'intervista a https://www.topgear.com/car-news/interview/bmw-design-boss-new-i3-ive-had-30-years-preparing-car"target="_blank">Top Gear, van Hooydonk descrive la i3 come una delle auto BMW più importanti di sempre, soprattutto perché ridefinisce la formula principale della Serie 3, a lungo considerata la spina dorsale del marchio. Sottolinea che la Serie 3 ha sempre rappresentato un mix di agilità, precisione e usabilità quotidiana, e che questi valori hanno dovuto essere trasferiti nell'era elettrica.

"In un certo senso, ho avuto 30 anni a prepararmi per questa macchina. E questo è quello che ho detto alla mia squadra. Tutto quello che abbiamo fatto prima era una buona preparazione. Ovviamente, abbiamo già fatto alcune generazioni di 3 Series quindi non ho dovuto spiegare cosa rende una 3 Series. Le precedenti i car e la iX erano trampolini di lancio, ma il mondo sta cambiando così rapidamente che ci siamo sentiti incoraggiati a fare un salto ancora più grande."

La nuova i3 fa parte della più ampia spinta della BMW nella Neue Klasse, una sorta di ripensamento sia del design che dell'ingegneria. Invece di far evolvere i modelli esistenti passo dopo passo, BMW ha effettivamente ricostruito la sua gamma in parallelo negli ultimi anni. Secondo van Hooydonk, quel intenso processo di sviluppo ha avvicinato i team di progettazione, ingegneria e marketing più del solito. Si prevede che debutterà più avanti quest'anno.