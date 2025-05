Il capo degli studi televisivi Disney rivela se potremmo vedere più di quattro episodi nel revival Malcolm in the Middle

Essendo una delle sitcom più popolari del suo tempo, Malcolm in the Middle ha raccolto un bel po' di fan. I fan che, quando è stata annunciata una mini serie revival era in lavorazione, hanno potuto fare poco per contenere la loro eccitazione.

Questi quattro episodi sono destinati a farci conoscere le vite di Lois, Hal e dei loro ragazzi (e ragazze!) nei decenni successivi alla fine dello show. In quattro episodi, non avremo un sacco di contenuti, ma secondo il capo degli studi televisivi Disney Eric Schreier, c'è la possibilità di fare di più.

"Penso che le sceneggiature siano davvero divertenti e sono davvero entusiasta di vedere come tutto si unisce. È progettato per essere di quattro episodi", ha detto Schreier a Deadline. "Se è un enorme successo, c'è sempre una conversazione da avere, c'è un modo per farne di più? Vedremo".

Quindi, nessuna promessa e, come al solito, sembra che il futuro dello show dipenda dal fatto che le persone lo guardino. Il revival di Malcolm in the Middle arriverà sui nostri schermi entro la fine dell'anno, quindi se i fan ne vogliono di più, è meglio che inizino a guardarlo quando va in onda.

Annuncio pubblicitario: