Il capo dei videogiochi di Amazon ha lasciato l'azienda
Sta diventando sempre più chiaro che Amazon ha deciso che i giochi AAA per PC e console non sono qualcosa in cui vogliono essere coinvolti.
Amazon non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare un attore di spicco nell'industria dei videogiochi, investendo pesantemente nello sviluppo di giochi e lanciando persino una propria piattaforma di gioco chiamata Luna. Ma nonostante questo e le risorse apparentemente infinite, le cose non sono davvero decollate per loro.
Progetti importanti sono stati chiusi, come Crucible ( scomparso pochi mesi dopo la sua debutta) e almeno un Lord of the Rings gioco di ruolo, dove il lavoro su uno è stato interrotto nel 2021, e ci sono voci che anche il lavoro su un altro annunciato nel 2023 sia stato interrotto dopo che un gran numero di persone del team è stato licenziato lo scorso autunno. Interi team sono stati chiusi e solo il mese scorso Ubisoft ha acquistato lo sviluppatore March of Giants da Amazon.
Ora c'è un altro segno che qualcosa non va. Christoph Hartmann, cofondatore di 2K Games e responsabile di diversi dei titoli più importanti dell'editore, è direttore dei giochi di Amazon dal 2018. "Ha" è una parola chiave in questo contesto, perché il giornalista di Bloomberg Jason Schreier ora riporta tramite Bluesky che Hartmann si è dimesso.
Non sappiamo ancora chi prenderà il controllo, ma è chiaro che Amazon non sembra più interessata ai cosiddetti giochi AAA e d'ora in poi si concentrerà sempre più su piccoli progetti cloud per il suo servizio di gioco Luna.