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In una recente intervista con BBC News, Rene Hass, noto come amministratore delegato della progettista di chip Arm Holdings e precedentemente membro del consiglio di amministrazione della casa farmaceutica AstraZeneca, ha affermato che l'intelligenza artificiale scoprirà una cura per il cancro e che ciò si manifesterà entro le nostre vite.

Hass ha detto che l'IA sarà in grado di superare le sfide che gli esseri umani trovano "troppo complesse" e che, modellando cellule e esseri umani, la tecnologia sarà in grado di creare una cura che gli esseri umani non potrebbero fabbricare, almeno nel corso della nostra vita.

"L'IA troverà... una cura per il cancro che oggi tu e io, altri esseri umani [potremmo] non aver potuto trovare nella nostra vita. Credo che nella nostra vita, l'IA aiuterà a curare il cancro. Modellare una cellula, modellare un essere umano, modellare come un marcatore del DNA viene influenzato dal cancro - è un problema troppo complesso, non solo per gli esseri umani di oggi, ma anche per i computer che gestiscono l'IA. Tuttavia, andando avanti, man mano che inseriamo sempre più modelli in questi computer, e i computer diventano più sofisticati nell'eseguire i modelli, risolveranno."

Hass ha poi spiegato che nel campo medico l'IA sarà in grado di "tagliare anni dal tempo necessario per sviluppare nuovi trattamenti" e che la tecnologia sarà semplicemente di "reale beneficio per i pazienti."

Così com'è, Arm Holdings è la società britannica più preziosa della storia, in termini di contanti, poiché il recente boom dell'IA ha visto il prezzo delle sue azioni schizzare a livelli astronomici.