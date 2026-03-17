Il capo antiterrorismo statunitense si dimette per la guerra con l'Iran: "L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione"

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Joe Kent ha iniziato a ricoprire il ruolo di direttore del National Counterterrorism Center il 31 luglio 2025. Oggi abbiamo appena ricevuto la notizia che lascerà quel posto, e non l'ha fatto in modo silenzioso.

In una lettera condivisa sui social media, Kent sostiene che l'Iran non rappresentasse "alcuna minaccia imminente" per gli Stati Uniti e sostiene che il conflitto sia stato guidato da pressioni esterne, inclusa l'influenza di Israele e dei suoi alleati a Washington.

La sua partenza segna il dissenso interno più significativo finora riguardo all'operazione militare USA-Israele. Come afferma sui social media: "Non posso in coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa della pressione di Israele e del suo potente lobby americano."

Parlando dallo Studio Ovale (tramite BBC), Trump ha respinto le critiche, definendo Kent un "bravo ragazzo" ma "debole in termini di sicurezza." Il presidente ha aggiunto che le dimissioni confermano che "è stato un bene che sia fuori", insistendo di aver visto "prove forti e convincenti" che l'Iran si stesse preparando a colpire per primo.

Kent, veterano decorato ed ex agente della CIA, era stato un fedele sostenitore di Trump ed era stato confermato di misura come capo del National Counterterrorism Center all'inizio dell'amministrazione. Riferiva alla Direttrice dell'Intelligence Nazionale Tulsi Gabbard e supervisionava l'analisi delle minacce globali.

Joe Kent // Shutterstock

Nella sua lettera di dimissioni, Kent ha anche citato il suo passato militare e la perdita personale (sua moglie è stata uccisa in un attentato in Siria nel 2019) come motivi per cui non poteva sostenere quella che ha definito una guerra inutile. Ha messo in guardia dal "mandare la prossima generazione a combattere e morire" senza una giustificazione chiara.

La Casa Bianca ha respinto fermamente le sue affermazioni. La portavoce Karoline Leavitt ha definito la sua proposta secondo cui Trump sarebbe stato influenzato da attori stranieri "offensiva e ridicola", ribadendo che l'amministrazione ha agito su informazioni credibili.

La posizione di Kent ha ricevuto elogi da alcune voci conservatrici, tra cui il commentatore Tucker Carlson, che lo ha descritto come "l'uomo più coraggioso che conosca". Le sue dimissioni si aggiungono a una lista crescente di partenze di alto livello, anche se il ricambio nel secondo mandato di Trump rimane inferiore rispetto al suo primo mandato.