Il capo del design BMW sulle griglie giganti: "Ai cinesi piace!"

Da diversi anni a questa parte, il mondo automobilistico si prende gioco dell'attuale linguaggio di design di BMW e delle enormi lacune nella calandra che sono cresciute oltre ogni ragionevole ragionevolezza.

Molte migliaia di fan della BMW hanno chiesto le dimissioni del direttore del design Adrian van Hooydonk negli ultimi cinque anni, ma nonostante tutte le critiche, la BMW ha continuato a vendere sempre più auto ogni anno che passa e molto di questo sembra avere a che fare con la Cina, dove le grandi narici giganti sembrano essere molto apprezzate.

Carexpert ha parlato con Hooydonk che ha parlato così delle scelte di design che hanno fatto negli ultimi anni.

"Le grandi griglie sono popolari in alcune aree del mondo, come la Cina. La gente chiede ancora grandi griglie. Non c'è stata alcuna reazione da parte dei clienti. Infatti, ovviamente, abbiamo preso nota di tutti i commenti negativi, ma non li abbiamo mai visti nei dati di vendita. In realtà, tutto il contrario. Quindi, in un modo o nell'altro, non ci siamo sentiti in dovere di reagire".

In Cina le enormi narici a griglia sono un grande successo.