Il capo del design Mercedes: "I nuovi interni di Audi sembrano essere stati progettati nel 1995"

Le opinioni sulla Concept C di Audi (di cui abbiamo scritto la scorsa settimana) sono state davvero divise, e mentre alcuni come Audi che si prendono dei rischi qui ed evitano praticamente tutto ciò che assomiglia a una delle attuali auto del produttore, ci sono altrettanti che hanno criticato la stravaganza. Uno di questi è il capo del design Mercedes Gorden Wagener, che negli anni '90 lavorava per il gruppo VAG. Quando gli viene chiesto cosa pensa dei nuovi interni Audi, interrogato da Top Gear Magazine, non usa mezzi termini.

"Gli interni dell'Audi Concept C sembrano essere stati progettati nel 1995. È un po' troppo conosciuto e c'è troppo poca tecnologia. Ho sempre sostenuto di essere un grande fan delle cose iper-analogiche, ma non si può ignorare uno schermo. Quando hai uno schermo piccolo, invii automaticamente il messaggio 'congratulazioni, sei seduto in una piccola macchina'".

Sei d'accordo con il capo dei mercenari o hai un'altra opinione su questo?

