Il capo del nucleare delle Nazioni Unite si prepara a visitare l'Iran dopo gli attacchi israeliani contro l'Iran Rafael Grossi si dice pronto a recarsi in Iran per valutare la sicurezza nucleare a seguito degli attacchi aerei israeliani.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il capo dell'osservatorio nucleare delle Nazioni Unite ha espresso la disponibilità a visitare l'Iran per valutare la situazione dopo che i recenti attacchi israeliani avrebbero danneggiato il sito nucleare di Natanz.

"Chiedo a tutte le parti di esercitare la massima moderazione per evitare un'ulteriore escalation. Ribadisco che qualsiasi azione militare che metta a repentaglio la sicurezza degli impianti nucleari rischia gravi conseguenze per il popolo iraniano, la regione e oltre", ha detto Grossi nella sua dichiarazione. Mentre i funzionari iraniani hanno confermato che altre importanti strutture non sono state colpite e che i livelli di radiazioni non sono aumentati, Grossi ha esortato alla moderazione, avvertendo dei pericoli che l'azione militare pone alla sicurezza nucleare. Ha ribadito che le soluzioni diplomatiche rimangono l'unica strada percorribile. Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, parla alla stampa dopo la riunione del Comitato consultivo sulla situazione della centrale nucleare in Ucraina presso la sede delle Nazioni Unite a New York il 25 gennaio 2024 // Shutterstock