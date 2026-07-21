Il capo del Team Visma afferma che il Tour de France è "truccato" dopo i controlli antidoping notturni che hanno colpito Vingegaard

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Marc Reef, ex ciclista, attuale allenatore di gara e futuro responsabile delle corse di Team Visma - Lease a Bike a partire da settembre, ha criticato i controlli antidoping al Tour de France che i migliori ciclisti, Jonas Vingegaard di Visma e Tadej Pogacar della squadra rivale UAE Emirates, hanno dovuto affrontare nel cuore della notte, Dice che pensa che "sia truccato".

Entrambi i ciclisti, che erano primi e secondi nel Grand Tour, hanno dovuto sottoporsi a controlli antidoping a sorpresa a tarda notte, nella notte tra sabato e domenica, che hanno interrotto il sonno e il recupero. Secondo Le Parisien, Pogacar ha avuto un controllo a sorpresa alle 5:00 del mattino mentre Vingegaard ha avuto un test a sorpresa alle 2:00.

Parlando su De Telegraaf (tramite AS), Reef ha detto: "Penso che sia truccato. Vingegaard e Pogacar vengono svegliati nel cuore della notte mentre gli altri possono dormire fino a tardi. Penso che questa sia una concorrenza sleale."

Tuttavia, secondo altri media come Kicker, anche altri ciclisti preferiti sono stati sottoposti a controlli a sorpresa durante la notte, tra cui Remco Evenepoel e Florian Lipowitz e tutti i ciclisti della Red Bull.

Reef ha aggiunto che per lui "il tempismo dei comandi è stato molto strano", ma non ha specificato se i comandi abbiano potuto influenzare la caduta di Vingegaard domenica, la tappa successiva dopo che il comando, in cui è caduto, si è rotto la clavicola e ha dovuto ritirarsi. "Se questo possa aver influenzato il suo incidente è qualcosa che non potremo mai determinare, quindi non dirò nulla a riguardo."