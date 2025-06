Il capo della difesa degli Stati Uniti respinge le accuse di spostamento dell'uranio da parte dell'Iran Pete Hegseth dice che nessuna intelligence credibile suggerisce che l'Iran abbia trasferito materiali nucleari prima degli attacchi degli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Durante un briefing al Pentagono, il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha dichiarato di non aver visto alcuna intelligence che indicasse che l'Iran avesse trasferito l'uranio arricchito per evitare i recenti attacchi aerei degli Stati Uniti.

Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.

"Non sono a conoscenza di alcuna intelligence che ho esaminato che dica che le cose non erano dove avrebbero dovuto essere, spostate o altro", ha detto il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth.

Potresti essere interessato: Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran.

I suoi commenti sono arrivati dopo che i rapporti hanno indicato un possibile movimento a Fordow, sollevando preoccupazioni tra gli esperti. Mentre alcuni analisti hanno suggerito che i materiali chiave sono stati nascosti in anticipo, Pete Hegseth ha sottolineato che le informazioni esistenti non mostrano tale trasferimento. WASHINGTON - 30 gennaio 2025: Pete Hegseth, Segretario alla Difesa, parla a una conferenza stampa alla Casa Bianca dopo che un elicottero Black Hawk si è scontrato con il volo American Airlines 5342 all'aeroporto DCA // Shutterstock