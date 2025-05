Il capo della HBO assicura: la serie di Harry Potter si terrà alla larga dalle opinioni della Rowling sulle questioni transgender

HQ

Nonostante J.K. Rowling sia una produttrice esecutiva e coinvolta in molti dettagli della nuova serie di Harry Potter, le sue opinioni e opinioni politiche non influenzeranno il contenuto dello show. A garantirlo è stato il boss di HBO Casey Bloys, che di recente ha chiarito che chiunque voglia discutere con la Rowling farebbe meglio a farlo sui social media.

In un'intervista con il podcast The Town with Matthew Belloni, Bloys ha chiarito che, sebbene la Rowling sia coinvolta come produttrice esecutiva, le sue opinioni personali sulle persone transgender non influenzeranno la serie. Ha sottolineato che HBO ha una relazione di lunga data con la Rowling e che la decisione di lavorare con lei non è nuova.

"La decisione di essere in affari con J.K. Rowling non è una novità per noi. Siamo in attività da 25 anni".

Bloys ha anche aggiunto che la Rowling non sta usando la sua posizione per spingere agende politiche o opinioni personali.

La Rowling non sta usando la sua influenza sullo show di Harry Potter della HBO per iniettarlo con nessuna delle sue opinioni ben pubblicizzate sulla comunità transgender. È abbastanza chiaro che queste sono le sue opinioni personali e politiche. Ha diritto a loro. Harry Potter non è segretamente infuso di nulla".

Alcuni membri del cast sono già stati rivelati, tra cui John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton e Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid. Lithgow ed Essiedu in particolare hanno suscitato un bel po' di chiacchiere, per ragioni diverse.

La serie di Harry Potter dovrebbe essere presentata in anteprima il prossimo anno. Ora, tutto ciò che resta da fare è scoprire chi sarà scelto per il ruolo di Harry, Ron e Hermione.

Non vedi l'ora che arrivi la nuova serie di Harry Potter? E avreste preferito che la Rowling avesse avuto più influenza creativa su di esso?