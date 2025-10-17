Il capo della Mattel è rimasto "assolutamente sbalordito" dal film Masters of the Universe

HQ

Un entusiasmante progetto cinematografico in arrivo è Masters of the Universe di Amazon. Questo è un nuovo adattamento cinematografico delle avventure dell'icona degli anni '80 He-Man, con un cast pieno di celebrità di Hollywood. Se avete familiarità con Masters of the Universe, saprete ovviamente che è uno dei fenomeni più sdolcinati che i meravigliosi anni '80 hanno da offrire, e non sarà facile accontentare né i fan né coloro che non lo conoscono così bene.

Ma... Fortunatamente, sembra che in realtà potrebbe funzionare. La fonte è dichiaratamente di parte, ma recentemente l'amministratore delegato di Mattel Robbie Brenner (Mattel possiede i diritti di Masters of the Universe ) ha avuto l'opportunità di vedere una prima versione del film, e dice a The Hollywood Reporter che è rimasta davvero colpita:

"Ho appena avuto modo di vedere un director's cut del film e sono rimasto assolutamente sbalordito. Quello sarà il nostro secondo film nelle sale... Penso che sia un complimento perfetto per Barbie. Penso che le persone saranno così eccitate. È così divertente e sembra così diverso".

Durante le riprese, ha anche avuto modo di visitare la produzione, che a quanto pare ha fatto impressione con tutti i guerrieri giganti che popolano il mondo di Eternia di He-Man. Commenta:

"Sono andata a visitare il set l'anno scorso, e di tutti i film a cui ho lavorato in tutta la mia vita – anche Barbie – è stato [il più grande]. Era enorme. Penso che abbiamo preso il controllo di due o tre teatri di posa. Questo era su otto lotti posteriori... [Personaggi] che camminano in giro che sono alti un metro e ottanta. Ci sono questi personaggi pazzi in questo film".

Masters of the Universe debutterà il 5 giugno 2026, il che significa che abbastanza presto vedremo se l'affermazione di Brenner è giustificata e, si spera, il primo trailer non è lontano.