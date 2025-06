Il capo della NATO sottolinea la necessità di maggiori investimenti nella difesa Mark Rutte esorta gli alleati ad aumentare la spesa militare in mezzo alle minacce globali.

HQ Le ultime notizie su Stati Uniti e Spagna . Con le crescenti tensioni militari, il Segretario generale della NATO Mark Rutte, parlando in vista del vertice dell'alleanza all'Aia, ha ribadito che l'aumento della spesa per la difesa rimane una priorità assoluta.

La NATO sostiene l'obiettivo di difesa di Trump, ma la Spagna si rifiuta di seguirlo.

"Data la nostra minaccia a lungo termine nei confronti della Russia, ma anche il massiccio accumulo di forze armate in Cina e il fatto che la Corea del Nord, la Cina e l'Iran stanno sostenendo lo sforzo bellico in Ucraina, è davvero importante spendere di più. Quindi questo sarà il numero uno all'ordine del giorno di oggi". L'aumento proposto risponde alle richieste di lunga data del presidente Donald Trump e ai crescenti timori per la sicurezza in Europa. Mentre tutti gli alleati hanno formalmente accettato il piano, la Spagna ha espresso la sua riluttanza, sostenendo che un minore investimento soddisfa ancora gli obblighi della NATO. Il primo ministro olandese Mark Rutte tiene un discorso alla stampa durante il vertice dell'UE, presso la sede dell'UE a Bruxelles, il 22 marzo 2024 // Shutterstock