Il capo della PGA si scuserà con Rory McIlroy e sua moglie dopo gli abusi dei fan americani alla Ryder Cup

Il Team Europe ha ottenuto un'impressionante vittoria nella Ryder Cup lo scorso fine settimana, sopravvivendo a una rinascita tardiva della squadra americana nell'ultimo giorno, terminando 15-13 dopo che il Team Europe aveva un vantaggio di sette punti a un certo punto. Lo hanno fatto anche con l'atmosfera opprimente di New York, con i tifosi che fischiavano furiosamente i giocatori europei... al punto da oltrepassare una linea.

Derek Sprague, amministratore delegato di PGA of America, ha detto che le persone hanno superato il limite e i golfisti europei meritano delle scuse, in particolare Rory McIlroy, numero 2 del mondo, la cui moglie Erica è stata colpita da una bottiglia lanciata da un fan.

"È un peccato che le persone abbiano superato il limite la scorsa settimana", ha detto Sprague a Golf Channel (tramite BBC). "Non c'è posto per questo alla Ryder Cup, non c'è posto per questo nel gioco del golf e non siamo contenti di quello che è successo la scorsa settimana".

"Non ho parlato con Rory o Erica, ma ho intenzione di inviare loro un'e-mail con le mie più sentite scuse per quello che è successo", ha detto Sprague.

Rory McIlroy, dall'Irlanda del Nord, è attualmente al secondo posto nell'Official World Golf Ranking (OWGR). Ha posto fine a undici anni di siccità di campionati importanti vincendo il suo primo torneo Masters quest'anno.