Il capo della Pixar dice che Toy Story 5 ci sorprenderà

Il direttore creativo della Pixar, Pete Docter, lavora con l'azienda dal 1990, quando aveva solo 21 anni. Ha visto molti dei classici dello studio e ha avuto una mano nella realizzazione della maggior parte di essi, quindi se qualcuno sa tutto quello che c'è da sapere sul passato, il presente e il futuro della Pixar, è probabile che sia Pete Docter.

Parlando con The Hollywood Reporter del 30° anniversario di Toy Story, a Docter è stato chiesto in che modo il quinto film in uscita possa basarsi su ciò che abbiamo già visto da Woody, Buzz e tutti gli altri giocattoli che ci hanno affascinato per la prima volta nel 1995.

"PensoToy Story 5 che [lo sceneggiatore e regista] Andrew [Stanton] abbia fatto davvero un ottimo lavoro nel lasciare che i momenti respirassero in modi inaspettati. Cose che ti fanno pensare, 'Aspetta, questo è un film di Toy Story?', con alcune delle sue scelte, di cui penso abbiamo bisogno a questo punto. Ne abbiamo già avuti quattro. Dobbiamo mantenere le persone sorprese, quindi sarà divertente".

Quindi, aspettatevi di essere sorpresi. Man mano che i film di Toy Story sono continuati, li abbiamo visti assumere diverse parti della vita di un giocattolo e di un bambino, portando alla fine Andy ad andare al college in Toy Story 3. Dovremo aspettare e vedere come continuerà la storia nel quinto film, ma considerando l'emozione di cui sappiamo che questo franchise è capace sarà probabilmente inclusa in Toy Story 5, aspettatevi che i fazzoletti siano necessari.

