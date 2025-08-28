Il capo della sciabola prende in giro Warhammer 40,000: Space Marine III

HQ

All'inizio di quest'anno, pochi mesi dopo il travolgente successo di Warhammer 40,000: Space Marine II, Sabre Interactive e Focus Entertainment hanno annunciato che stavano lavorando a un sequel.Warhammer 40,000: Space Marine III Probabilmente saranno ancora lontani anni, ma il direttore creativo di Saber, Tim Willits, ha anticipato alcune idee "sorprendenti" per il gioco provenienti da Games Workshop.

Parlando con IGN, Willits ha voluto rimanere a bocca aperta sul progetto, ma alla fine ha dato qualche anticipazione riguardo a Space Marine III. "Stiamo lavorando con Games Workshop, sono i migliori di sempre", ha detto. "E c'è un universo così ricco da cui stiamo attingendo cose. E ci hanno dato alcune idee che sono incredibili. Ci hanno dato alcune idee davvero interessanti. I loro cervelli sono proprio come... Wow. Quindi un sacco di fantastiche idee da Games Workshop".

Certo, non c'è molto da dire, ma è bello sapere che c'è una forte collaborazione tra gli sviluppatori e i proprietari di IP fin dall'inizio. Per quanto riguarda Space Marine II e una potenziale continuazione della storia, Willits ha dichiarato: "Abbiamo alcuni piani, ma dobbiamo lavorare con Focus per ottenere l'annuncio giusto. Ma nulla è fuori discussione".

Warhammer 40,000: Space Marine II è ora disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC.