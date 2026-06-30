Il capo della sicurezza interna statunitense "ha ballato una danza felice" quando l'Iran è stato eliminato dalla Coppa del Mondo

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L'Iran fu eliminato dalla Coppa del Mondo, senza vincere nessuna partita (ma anche imbattuto, con tre pareggi contro Belgio, Egitto e Nuova Zelanda che non bastavano per qualificarsi per i terzi di finale). La nazionale torna a casa dopo essere rimasta in Messico ma ha giocato tutte e tre le partite negli Stati Uniti, a Los Angeles e a Seattle, costretta dal governo USA a restare meno di 24 ore nel paese - un po' più per l'ultima partita - con visti molto restrittivi e alcuni membri dello staff completamente negati.

La federazione calcistica iraniana si è fortemente lamentata contro la FIFA (il loro allenatore Amir Ghalenoei ha detto che erano stati la nazione più oppressa nella storia della Coppa del Mondo). Ma quando se ne sono andati, il capo della sicurezza interna degli Stati Uniti, Markwayne Mullin, ha detto che "non c'era una sola squadra con cui abbiamo avuto a che fare più di loro", e ha detto che non avevano il diritto di lamentarsi perché i loro campi base messicani erano vicini agli Stati Uniti, e che erano stati controllati da agenti di polizia negli aeroporti per evitare molestie.

Mullin, che ha collegato "quasi la metà" della festa iraniana alla Coppa del Mondo con il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, molti dei quali sono stati negati l'ingresso, ha detto di essere "molto felice che tornassero indietro".

"Sono solo contento che abbiano finito e che non torneranno," ha detto Mullin, tramite Sports Business Journal. "Ero così felice quando siamo riusciti a ritirare i loro visti e abbiamo detto che potevano lasciare il suolo americano, e forse avrei cantato una o due canzoni o magari anche ballato una danza felice."

Mullin ha parlato di un nuovo ordine della Corte Suprema che potrebbe comportare migliaia di deportazioni di haitiani e siriani

Mullin è stata nominata da Trump a marzo, sostituendo Kristi Noem, licenziata a causa di "molti sfortunati fallimenti di leadership". Mullin ha parlato durante un briefing di sicurezza per la Coppa del Mondo presso il Centro di Coordinamento Eventi Speciali del governo lunedì, e ha anche fatto riferimento alla controversa sentenza della Corte Suprema che ha tolto le protezioni umanitarie a centinaia di migliaia di immigrati haitiani e siriani rimuovendo lo status temporaneo di protezione (TPS), originariamente concesso ai rifugiati provenienti da paesi afflitti da conflitti e indigenzia: "O provi a compilare la documentazione e resti qui con uno status permanente, oppure ti aiuteremo a tornare nel tuo paese", ha detto Mullin (tramite The Guardian).