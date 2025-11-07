Il capo della Toyota ha detto ai progettisti Lexus di "smettere di usare quell'enorme griglia a fuso"

HQ

Chiunque abbia visto le auto Lexus negli ultimi 15 anni ha guardato dritto nelle loro griglie anteriori un po' bizzarre che sono state enormemente grandi dopo la riprogettazione, e poi sono diventate sempre più grandi. Ora il marchio di proprietà di Toyota si sta allontanando da quelle griglie e lo sta facendo con un linguaggio di design completamente nuovo che abbiamo avuto modo di vedere di recente per la prima volta, e dove la parte anteriore è stata ridisegnata e, secondo noi di Gamereactor Cars, è molto più bella.

Gran parte del motivo per cui Lexus e Toyota hanno cambiato il loro design è perché il grande capo di Toyota si è stancato del linguaggio del design e ha detto ai designer di Lexus di smettere. Questo tramite Top Gear.

Il GM di Lexus Design, Koichi Suga: "Quando abbiamo iniziato la griglia a fuso, l'abbiamo messa su ogni auto. Poi il presidente Akio Toyoda ha chiesto "perché stai facendo lo stesso design ogni volta?" Seriamente! Mi ha detto 'dovresti rompere il fuso'. Così abbiamo progettato l'LBX e gradualmente abbiamo iniziato a evolvere l'espressione del mandrino. Da allora abbiamo provato a inserire l'icona, ma con un'esecuzione diversa. Quindi questo ci porta al nuovo design, alla nuova proposta".

