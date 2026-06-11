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L'invasione russa dell'Ucraina è iniziata nel 2022, ma già nel 2014 la Russia ha annettito, senza alcuna base di diritto internazionale, la penisola di Crimea, così come altri territori nell'Ucraina orientale. Riconquistare la Crimea non è solo un obiettivo strategico nell'attuale conflitto, ma anche una questione di regolare vecchi conti tra i due stati vicini, che ora sembrano lontani dalla firma di un cessate il fuoco.

In un bunker sotterraneo segreto, Reuters ha intervistato il comandante delle Forze dei Sistemi Senza Pilota dell'Ucraina, Robert Brovdi, noto anche come 'Madyar', riguardo alla campagna che ha disturbato l'autostrada Novorossiya nelle ultime settimane, portando alla quasi interrotta del trasporto militare russo in quella regione occupata dell'Ucraina e al razionamento del carburante in Crimea. "Isoleremo la Crimea nel prossimo futuro," promise il capo dell'unità droni ucraina.

La verità è che la campagna di attacchi dell'Ucraina contro territori occupati dalla Russia ha quasi completamente fermato l'avanzata della linea del fronte, tagliando quasi completamente le linee di rifornimento. Si sono inoltre concentrati sull'indebolimento delle difese aeree, distruggendo obiettivi strategicamente importanti già sul suolo russo, come fabbriche d'armi e infrastrutture petrolifere. L'obiettivo finale, secondo Brodvi, è costringere Mosca a ritirarsi, piuttosto che avanzare. "Creeremo le condizioni necessarie per rendere estremamente difficile per qualsiasi membro dell'esercito o un lavoratore dell'industria della difesa rimanere in Crimea, nei territori temporaneamente occupati, o utilizzare le vie di accesso per essi."

Nei primi cinque mesi di quest'anno, unità di droni hanno ucciso più di 50.900 militari russi e colpito più di 176.500 obiettivi nemici. Il tasso medio giornaliero di perdite era di 337 soldati russi e 1.169 obiettivi nemici. Inoltre, distrussero 174 sistemi di difesa aerea russi per un valore di circa 5,4 miliardi di dollari. La Russia ha identificato Brodvi come un bersaglio di alto valore e lui è nella sua lista dei più ricercati.