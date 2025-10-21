Il capo dell'NBA spiega perché stanno pianificando un campionato NBA Europe, "non principalmente commerciale"

HQ

La nuova stagione NBA prende il via mercoledì e Mark Tatum, vice commissario della NBA, ha parlato ai media di molti argomenti, tra cui l'arrivo della lega di basket in Europa, qualcosa che conferma accadrà "tra due anni" se le cose andranno come previsto.

Ciò significherebbe la creazione di un nuovo campionato, con squadre di nuova creazione, club europei esistenti che potrebbero qualificarsi tramite la Champions League della FIBA, e "forse ci sono alcune squadre di calcio che non hanno una squadra di basket ma che vogliono investire in una squadra di basket". I dettagli non sono ancora chiari al momento e i piani potrebbero cambiare e adattarsi poiché l'NBA sta parlando con club (come Real Madrid, Barcellona, Galatasaray o Fenerbahçe), FIBA ed EuroLeague. Ha spiegato, tuttavia, perché lo stanno facendo.

"Il motivo per cui lo stiamo facendo non è principalmente commerciale. Il basket è lo sport n. 2 in Europa e, come si vede, in EuroLeague non ci sono franchigie permanenti nel Regno Unito, a Parigi, a Roma o a Berlino. Il campionato non è aperto a tutti i club d'Europa e vogliamo servire tutti i tifosi nel miglior modo possibile", ha detto Tatum (via Eurohoops). "Trovando i partner giusti, investiranno più soldi nello sport e non solo nel campionato, ma nelle accademie, nelle arene, e questo porterà più risorse allo sport del basket".

Tatum conferma anche che la "Fase Uno" includerà 10 o 12 città "principalmente Regno Unito, Spagna, Italia, Francia, Germania, forse Turchia, forse Grecia per le franchigie". Siete entusiasti di un potenziale, ora molto probabile, campionato NBA in Europa?