Il capo dello studio Sucker Punch: "Celebrare l'omicidio è un problema per noi"

HQ

È stata una settimana turbolenta per Sucker Punch. Come la maggior parte dei lettori abituali di Gamereactor già sa, lo studio ha dovuto affrontare un forte contraccolpo dopo che uno dei suoi dipendenti ha essenzialmente celebrato l'omicidio di Charlie Kirk sui social media.

Il commento, ampiamente considerato profondamente odioso, ha scatenato un putiferio online che si è rapidamente riversato sul nuovo trailer Ghost of Yotei, che è stato bombardato da commenti negativi e antipatie. Drew Harrison è stato prontamente licenziato dalla sua posizione, come abbiamo riportato in precedenza, e Sucker Punch ha ora rilasciato delle scuse ufficiali per l'intera situazione.

In un'intervista, il capo dello studio Brian Fleming ha dichiarato:

"Drew non è più un dipendente qui. Penso che siamo allineati come studio sul fatto che celebrare o far luce sull'omicidio di qualcuno sia un rompicapo per noi, e lo condanniamo, senza mezzi termini. Questo è un po' il nostro studio, ed è un po' dove siamo".

Un rappresentante di Sony era presente durante l'intervista e non ha permesso ulteriori domande in merito. Il messaggio è chiaro: l'azienda vuole andare avanti e rifocalizzare l'attenzione su Ghost of Yotei.